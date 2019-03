Basket: Vado sfiora le superfinals Eybl di Riga e si tuffa nella seconda fase nazionale

Vado Ligure. Terminata con una più che meritata qualificazione la prima fase regionale piemontese (sette vittorie di margine sulla Pallacanestro Biella, prima delle non qualificate) l’Under 16 Eccellenza della Pallacanestro Vado inizierà domani, domenica 24 marzo, in casa, alle ore 16 al Pallone, la seconda fase nazionale incontrando il Pontevecchio Bologna, quarta squadra dell’Emilia.

Il calendario vedrà poi la banda di coach Prati viaggiare a Venezia con la Reyer (Veneto 1, sabato 30 marzo alle ore 16) per poi affrontare due impegni casalinghi contro Forlì (Emilia 2, 7 aprile ore 16) e Cantù (Lombardia 4, 13 aprile ore 18,15). Dopo la sosta festiva, il girone d’andata si concluderà il 27 aprile a Padova (Veneto 5).

Recuperato Bertolotti, i biancorossi potranno schierare anche Abba Adamu, nigeriano classe 2004 che si alternerà con Biorac, il cui ginocchio va tutelato per l’impegno in Under 15 Eccellenza, al fianco dì Lebediev.

Nel frattempo Franchello, Genta, Tridondani, Giannone, Lebediev e Bertolotti (capitano non giocatore) sono tornati dall’ottima terza posizione al torneo internazionale Eybl disputato a Pecs, in Ungheria, sfiorando uno dei primi due posti che avrebbero qualificato alle superfinals di Riga.

Nella foto la premiazione della squadra mista College Borgomanero-Pallacanestro Vado che ha decisamente ben figurato.