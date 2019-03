Vado Ligure. Ultima giornata della Serie C Silver nell’ultimo weekend con la Pallacanestro Vado che riposava, in attesa di conoscere la sua avversaria nei playoff.

Consolidato da tempo il quinto posto, la squadra di coach Imarisio affronterà come da pronostico il Tigullio Sport Team di Santa Margherita Ligure, che ha saputo conquistarsi durante la stagione regolare i favori degli addetti ai lavori con vittorie inaspettate e prestazioni di livello.

Per questo motivo e per il 2 a 0 ottenuto contro Vado in campionato, la squadra tigullina, finita al quarto posto, avrà i favori del pronostico dalla sua parte, potendo disporre anche del vantaggio campo nell’eventuale bella.

Si inizierà sabato 30 marzo alle ore 18,15 a Santa Margherita mentre il ritorno è fissato per sabato 6 aprile alle 20,15 al Pallone Geodetico di Vado.

I biancorossi sfrutteranno per il primo incontro il turno di riposo del campionato Under 18 Eccellenza potendo così concentrarsi sul fronte Serie C senza dover gestire la fatica e gli acciacchi del roster.

Chi passerà il turno affronterà la vincente del quarto tra la capolista Spezia e l’Ardita Juventus, mentre l’altro lato del tabellone prevede Sarzana-Recco e Cus Genova-Pegli. Le semifinali saranno al meglio delle cinque partite.