Loano. Sta tutta in una partita la stagione del Basket Loano targato Pasta Fresca Bussone. Domenica 24 marzo alle ore 18,45 la squadra loanese affronterà, nell’ultima giornata della stagione regolare, il My Basket Genova: in palio c’è il titolo di campione regionale di Serie D.

Ad inizio stagione non si poteva di certo immaginare che l’ultima giornata di calendario riservasse questa sorta di finale tra la formazione loanese e quella genovese, una partita che darà diritto alla vincente di partecipare, il prossimo anno, al campionato di Serie C Silver, massimo livello regionale.

Foto 3 di 4







Per arrivare allo scontro decisivo le due formazioni antagoniste dovevano evitare passi falsi nella penultima giornata di campionato e ci sono riuscite. Il Basket Loano Pasta Fresca Bussone di coach Roberto Ciccione è riuscito a tornare vittorioso dalla trasferta di Cogorno, superando con il punteggio di 73 a 62 la formazione del Villaggio Sport Basket. L’incontro ha visto la formazione loanese prendere subito un vantaggio consistente ad inizio gara che le a permesso di controllare e rintuzzare fino all’ultimo i tentativi di rimonta degli avversari.

Dal canto suo, il My Basket Genova ha portato a casa il compitino regolando sul campo di casa con il punteggio di 78 a 64 il Cogoleto Basket, terza forza del campionato.

“Dopo essere arrivati in semifinale di Serie D lo scorso anno – notano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – quest’anno i giocatori del Basket Loano Garassini sono andati ancora oltre: domenica al Palagarassini, infatti, i ragazzi si giocheranno non solo il titolo di campione regionale di Serie D, ma anche e soprattutto l’accesso alla categoria superiore. Ora si tratta di fare un ultimo sforzo per regalare ai tifosi e a tutta la città la gioia più grande. In vista di questo momento così importante invitiamo tutti i loanesi a sostenere i nostri ragazzi e a dare loro una mano a raggiungere la vittoria venendo ad assistere alla partita e facendo il tifo dagli spalti del palazzetto. Noi tutti ovviamente speriamo di poter fare festa dopo il suono della sirena che chiude l’ultimo quarto. Se così non sarà, la squadra potrà ugualmente tentare la scalata alla Serie C con i playoff. In ogni caso, quella di domenica sarà per tutta la città una grande giornata di sport e divertimento”.

Queste le parole del presidente Marco Vignola: “La partita di domenica 24 è per forza di cose l’appuntamento principe della stagione sportiva del Basket Loano E. Garassini. La nostra squadra seniores ha la possibilità di giocarsi il titolo regionale del campionato di Serie D tra le mura amiche e quindi mi attendo il pubblico delle grandi occasioni a tifare ‘Forza Loano’. I ragazzi si sono guadagnati questa opportunità grazie all’impegno che hanno profuso in campo nel corso della stagione ed all’ottimo supporto che hanno ricevuto dallo staff, più che affidabile, composto dal coach Roberto Ciccione, dal vice Marco Rostirolla, dall’assistente Alessandro Taverna, dal preparatore fisico Simone Volpi e dal dirigente Emanuela Agnolet”.

La formazione seniores del Basket Loano Pasta Fresca Bussone è composta dai seguenti giocatori: Federico Tassara, Nicola Vaccarezza, Mattia Poggi, Paolo Bussone (capitano), Simone Giromini, Alessio Volpi, Daniele Giulini, Gabriele Panizza, Riccardo Fumagalli, Marco Borgna, Jacopo Angelucci, Nicolò Altamura, Giacomo Cacace, Gianluca Cavallaro, Gabriele Trenta, Temesgen Stroppa.