Basket Ceriale, bella impresa: sconfitta la capolista Ospedaletti nel campionato Under 18 Silver

Ceriale. Il Basket Ceriale mette a segno una grossa sorpresa nel campionato Under 18 Silver: i ragazzi dei coach Romano e Giordano battono la capolista Ospedaletti, squadra ben allenata ed organizzata, fino a giovedì sera imbattuta nel girone, continuando la corsa per un posto nei playoff.

“Sono soddisfatto ed orgoglioso di allenare questi ragazzi – dichiara Pietro Romano -. Sono intensi e si allenano duramente, se pensiamo che stiamo affrontando un campionato Under 18 con quasi tutti ragazzi di ben due anni sotto leva ci sono tutti i presupposti per fare bene anche per i prossimi anni“.

“Nell’Under 16 Silver – prosegue l’allenatore – siamo imbattuti nel nostro girone con partite vinte con ampi scarti, con l’obiettivo di riuscire fare un’altra finale regionale, che sarebbe la terza consecutiva. Questi ragazzi meriterebbero di misurarsi nel campionato d’Eccellenza, ma date le difficoltà logistiche della nostra regione saremmo dovuti emigrare nel girone Piemonte con dispendio di costi e tempo non sopportabili da società e famiglie dei ragazzi”.

Un ulteriore riconoscimento è arrivato domenica 3 marzo nella fase interprovinciale del 3vs3 Under 16, organizzata dalla Fip ed effettuato nel palazzetto di Loano. Il Ceriale 2 (Cerrato, Giuliano, Caprioglio, Basso), ottenendo solamente vittorie, ha primeggiato nel proprio girone ed è passato alla fase regionale insieme al Ceriale 1 (Olivieri, Andreella, Parodi, Magaletti) che, arrivando secondo nel proprio raggruppamento, è stato ripescato per la seconda fase. Le due formazioni biancoverdi, insieme alle due squadre di Vado, rappresenteranno le province di Savona ed Imperia con l’obiettivo vincere il titolo in Liguria.