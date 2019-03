Basket Cairo, i senior chiudono la stagione regolare con un successo

Cairo Montenotte. Riflettori puntati su due squadre del Basket Cairo, nello scorso fine settimana: la formazione senior che gioca il campionato CSI e l’Under 13 femminile. Vediamo com’è andata nei resoconti redatti dalla società valbormidese.

CSI Open: grande prestazione esterna per la chiusura della stagione regolare

Promosport Cuneo – Basket Cairo 68-82

Grande prestazione balistica in quel di cuneo, che annichilisce l’avversario di turno, e fa chiudere al Basket Cairo la stagione regolare con un sorriso. La gara in trasferta, in un campo, per così dire al limite della praticabilità (misure non regolari, senza panchine, senza acqua, senza tabellone elettronico e cronometro visibile a tutti), comincia sotto ottimi auspici, con Guallini che va ripetutamente a canestro realizzando il primo vantaggio, anche se di misura (5-6). La difesa però è sicuramente da registrare e un time-out di coach Pedrini ci prova. La differenza si vede, e bastano 5 minuti di intensità per portare Cairo al riposo del primo quarto già in vantaggio di 13 punti sul 13 a 26 doppiando gli avversari.

Sembra che oggi i cairesi siano in ottima vena realizzativa, e nonostante nella seconda frazione i cuneesi provino a dare una spallata alla partita con buoni canestri, Cairo risponde sempre, e mantiene il vantaggio, che per tutta la gara non scenderà mai sotto i 10 punti. Qualche protesta di troppo di coach Pedrini, fa iniziare il terzo quarto con un libero per il fallo tecnico subito agli avversari. Ma non disunisce i cairesi, che non perdono la verve in attacco, e sia Giacchello che Marrella, continuano a realizzare canestri in continuità, e anche se la difesa non è un granché il vantaggio accumulato si mantiene, e addirittura si amplia. Fine terzo quarto 48 a 64.

La gara sembrerebbe chiusa, con i cuneesi che nonostante i continui tentativi e la tenacia, sbagliano molto e non concretizzano, e invece si innesca una battaglia tra Arbitri e il Basket Cairo, che non ha molto senso. Per fortuna il risultato della gara non ne risente, ma coach Pedrini prende un secondo severo tecnico, per una protesa velleitaria su un infrazione per altro fischiata dagli arbitri, e viene allontanato dal campo, e in maniera un po’ inspiegabile cominciano ad arrivare tecnici ai giocatori cairesi, rei di protestare inutilmente, ma molto fiscali da parte degli arbitri, che si lasciano innervosire in una situazione in cui non se ne sentiva il bisogno. La gara comunque si chiude sul risultato di 68 a 82. 82 punti segnati in trasferta sono testimoni delle ottime percentuali dal campo di tutti gli atleti scesi in campo, che, c’è da dirlo, non hanno brillato in difesa, ma in questa occasione non ce n’è stato bisogno.

Ottime prestazioni di Giacchello 24 e 9 rimbalzi e Guallini in doppia doppia 24 punti e 12 rimbalzi. Bene anche il rientrante Marrella che dalla panchina segna 19 punti in 22 minuti di utilizzo. Un po’ in ombra Zullo che perde le fasi cruciali dell’incontro per i soliti problemi di falli.

Tabellino: Pera 6, Giacchello 24, Perfumo, Guallini 24, Pisu 1, Zullo 8, Marenco, Marrella 19.

Parziali: 13-26; 16-17; 19-21; 20-18.

Under 13 femminile: terza di ritorno per le nostre giovani cestiste

Si va a far visita a Blue Ponente B (nata dall’unione delle realtà femminili di Alassio, Albenga e Ceriale), ottimo collettivo che nella gara di andata ci ha semplicemente annientate in casa battendoci per 50 a 20. Ma nel frattempo le cose sono cambiate in casa Basket Cairo e la consapevolezza dei propri mezzi è aumentata. Infatti la partita è l’esatto contrario di quello che successe a Cairo. Oggi le cairesi hanno condotto il gioco per buona parte della gara e fino al 38esimo minuto si era avanti nel punteggio.

Poi cosa è successo? Alcune scelte frettolose date da voglia di vincere la partita, piccole distrazioni in difesa sui secondi tiri, alcune imprecisioni al tiro e Blue Ponente B mette il naso avanti e non abbiamo più la forza di recuperare. Punteggio finale 28 a 24 con il parziale nel quarto tempo di 12 a 6 per le rivierasche.

“Rispetto all’andata sicuramente abbiamo tra le mani un altro tipo di squadra. Più consapevole dei propri mezzi (e dei proprio limiti) e questo è ottimo. Dobbiamo ancora lavorare su tante cose tra cui la difesa che è la base della crescita e dei successi. Dobbiamo ancora lavorare sulla ‘ansia da canestro’ che troppe volte ci porta ad affrettare la conclusione con la logica conseguenza di sbagliare. Dobbiamo ancora lavorare tanto sulla parte atletica anche se ci sono buoni miglioramenti. Questo è un bel gruppo di ragazze che giocano per divertirsi, sono amiche dentro e fuori dal campo, con genitori presenti il giusto. Ma riteniamo giusto che queste ragazze imparino anche a gestire i vari momenti della gara per avere alla fine la soddisfazione del referto rosa. Comunque rispetto al girone di andata si vede una squadra molto più pronta e questo è un ottimo indice del lavoro svolto dalle ragazze in palestra”. Queste le parole del dirigente accompagnatore.