Bagno chimico e bidoni nell’area bimbi ad Albenga, Porro (Lega): “Anziché risolvere problemi, Tomatis ne crea di nuovi”

Albenga. Cristina Porro, capogruppo Lega in Consiglio Comunale ad Albenga, segretario Lega Albenga e Valli Ingaune, interviene in merito alla vicenda riguardante la presenza di un bagno chimico e bidoni della spazzatura all’interno di Parco Cotta ad Albenga.

“Anziché risolvere i problemi dei cittadini , ne stanno creando di nuovi. Ancora una volta, i fatti smentiscono clamorosamente il vicesindaco uscente che, tra un asfalto elettorale e l’altro, sempre più lontano dalla realtà usa toni trionfalistici per descrivere lo spostamento del mercato. Vuole andarlo a raccontare anche ai bambini, che oggi sono diventati meno importanti dei bidoni dell’immondizia e dei bagni chimici? Sarebbe più opportuno fare meno propaganda e riservare più attenzione alle esigenze degli albenganesi e degli operatori”.

“Con Calleri sindaco per risolvere queste problematiche (anche quelle create da Tomatis e soci) e per affrontare diversamente le criticità della città di Albenga, con quel buonsenso e quella concretezza che sono mancati in questi anni”.