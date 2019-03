Sassello. Anche a Sassello si terrà “Fridays for Future”, la manifestazione per sensibilizzare e chiedere azioni concrete per il clima. “Piccolo paese dell’entroterra ma con grande sensibilità alle tematiche ambientali, Sassello non è rimasta sorda all’invito dell’attivist sedicenne svedese Greta Thunberg, e insieme ai ragazzi, ai genitori, alla scuola e al supporto del Comune abbiamo organizzato la nostra manifestazione, l’unica in tutta la Liguria insieme ai quattro capoluoghi di provincia” spiega Matteo Serlenga, docente di Lettere e tutor didattico presso l’Istituto Comprensivo di Sassello.

La manifestazione si svolgerà venerdì 15 e inizierà alle 12 circa, presso l’aula magna dell’istituto comprensivo con la proiezione di filmati di Greta Thunberg e in tema di problematiche ambientali. alle 13, in piazza Concezione, davanti al comune, ci sarà una manifestazione coi ragazzi protagonisti.

Foto 2 di 2



“Sassello, cuore del Beigua, non poteva rimanere impassibile all’invito di Greta Thunberg – spiegano gli organizzatori – il paese ha sviluppato negli anni una grande coscienza ambientale e, con il suo territorio, rappresenta il ‘polmone verde’ della Liguria centrale e svolge la funzione di ‘sentinella’ verso i cambiamenti climatici che, purtroppo, anche qui si stanno verificando con temperature elevate, sbalzi termici, precipitazioni scarse, che mettono a rischio l’economia del paese”.