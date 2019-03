Avviso meteo di Arpal per vento di burrasca, raffiche oltre i 100 km/h

Liguria. Il centro meteorologico Arpal ha emanato l’avviso per vento settentrionale di burrasca forte che, dalla parte centrale della giornata odierna, porterà raffiche di 80-100 km/h specie sui crinali e agli sbocchi delle valli, oltre i 100 km/h sui rilievi più alti.

Mare molto mosso sotto costa, fino ad agitato al largo, con il rischio di nuove mareggiate.

Secondo le previsioni meteo, è previsto un temporaneo aumento dell’instabilità nelle ore centrali e pomeridiane con possibili brevi e locali rovesci o temporali al più moderati, in particolare sul ponente regionale e sui rilievi del centro levante.

Fino al primo mattino ancora venti forti settentrionali su BCE con raffiche fino a 70-80 km/h, localmente forti altrove. Dalla tarda mattinata tendenza a rotazione dai quadranti meridionali e rinforzo fino a 40-50 km/h, anche rafficati sui capi esposti sulle zone di ponente e sui rilievi.

Mare, come detto, in aumento fino a molto mosso.

DOMANI, martedì 12 marzo 2019 – Fino al primo mattino ancora venti forti settentrionali con raffiche fino a 70-80 km/h, localmente forti altrove. Dalla tarda mattinata tendenza a rotazione dai quadranti meridionali e rinforzo fino a 40-50 km/h, anche rafficati sui capi esposti di A e sui rilievi. Mare in aumento fino a molto mosso.

DOPODOMANI, mercoledì 13 marzo 2019 – L’arrivo di una perturbazione accompagnata da un flusso sudoccindentale in quota determina deboli precipitazioni sul levante della regione, in particolare nella prima parte della giornata. Venti localmente forti (40- 50 km/h) dai quadranti meridionali su centro e levante della Liguria, in graduale rotazione dai quadranti settentrionali moderati o localmente forti a partire da Ponente. Mare molto mosso, localmente agitato sul levante ligure per onda da Sud-Ovest.