Auto ribaltata sulla A6: due feriti

Altare. Incidente stradale nella mattinata di oggi sull’autostrada A6, nel tratto tra Altare e Millesimo in direzione Torino.

Secondo quanto appreso, intorno alle 11 di questa mattina, un’auto si è ribaltata lungo la carreggiata: il conducente, forse a causa dell’asfalto viscido, ha perso il controllo del mezzo.

Due le persone all’interno dell’abitacolo che sono state estratte dai vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte: sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca di Altare e l’automedica del 118.

Fortunatamente i due occupanti della vettura non hanno riportato gravi ferite e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Dopo le prime cure da parte dei sanitari per loro è stato disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Nella carambola non è stato coinvolto nessun’altro mezzo o veicolo. Qualche disagio alla circolazione a seguito del sinistro stradale.