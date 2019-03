Atletica Arcobaleno in festa: conferma per il presidente Berrino ed il consiglio direttivo

Varazze. Si è svolta presso i locali dell’oratorio salesiano di Varazze l’assemblea ordinaria dell’Atletica Arcobaleno Savona, occasione per ritrovarsi ad inizio stagione, assolvere agli impegni documentali quali approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 e per conoscere i volti nuovi.

Opportunità anche per fare il punto a scavalco tra una bella stagione 2018 ed un nuovo anno sportivo che si preannuncia sicuramente denso di impegni e che verrà affrontato con entusiasmo sia dai singoli che dai gruppi nelle varie categorie impegnate nei campionati di società.

Presenti oltre cento tesserati e, tra le autorità, il consigliere delegato allo sport del Comune di Celle Ligure Matteo Amenduni.

Confermato alla guida della società, tra gli applausi dei presenti, l’attuale consiglio direttivo, guidato dal presidente Santino Berrino (supportato dai vice Maurizio Marra e Stefania Biscuola) e con il settore tecnico che conferma a capo struttura il direttore tecnico Marco Muratore.

Presenti numerosi dirigenti e tecnici anche delle società collegate, in particolare Nuova Atletica 92, Atletica Run Finale Ligure, Atletica Varazze, Athle Team, Cffs Cogoleto, Centro Atletica Celle Ligure ed Atletica Ovadese Ormig.

Riconoscimenti e citazioni per alcuni tra gli atleti di punta del sodalizio savonese. A partire dalle colonne storiche che svolgono attività nel settore Master, ovvero il bicampione italiano della 20 chilometri di marcia Ino Abbo, il velocista Stefano Pasquato, il giavellottista Roberto Fazio.

Per proseguire con alcuni dei giovani più interessanti nell’intero panorama atletico nazionale, in particolare il quattrocentista Marco Zunino, varazzino doc cresciuto tra le fila dell’Atletica Varazze, e la poliedrica Anabel Vitale, proveniente dal vivaio dell’Atletica Run Finale Ligure.

Per arrivare quindi alla capitana Stefania Biscuola, recentemente artefice di un grande exploit in quel di Ancona, un prestigioso terzo posto conquistato nella finale degli 800 metri ai campionati italiani assoluti indoor.

Questo l’elenco completo dei premiati per quanto attiene le categorie assolute 2018: Stefania Biscuola (800 e 400), Arianna Pisano (marcia), Francesco Rebagliati (400 ostacoli), Denis Canepa (giavellotto), Simone Sirello (peso e giavellotto), Gioele Buzzanca (peso e disco), Debora Nemin (velocità), Giulia Brunelli (martello), Elena Chiesa (giavellotto), Alessio Manfredi (110 ostacoli), Ilaria Accame (velocità), Aurora Bado (mezzofondo), Anna Auxilia (400 ostacoli), Silvia Di Gioia (giavellotto), Luca Biancardi (velocità), Riccardo Bado (mezzofondo), Stefano Pasquato (velocità), Roberto Fazio (giavellotto), Ino Abbo (marcia).

Tra i singoli vi è stato spazio anche per un riconoscimento particolare ai giovani appartenenti alle società giovanili di base collegate all’Arcobaleno nell’ambito regionale. In questa classifica, promossa dal direttore tecnico Marco Muratore, riferita ai riscontri conseguiti nel 2018 e denominata Progetto Promozione Atletica Arcobaleno, sono emersi Anabel Vitale (Atletica Run Finale Ligure, velocità Cadette), Giada Bongiovanni (Atletica Varazze, mezzofondo Cadette), Greta Ratto (Athle Team Genova, salti Cadette), Emma Rimicci (Centro Atletica Celle Ligure, lanci Cadette), Marco Zunino (Atletica Varazze, velocità Cadetti), Stefano Girotti (Nuova Atletica 92, mezzofondo Cadetti), Leonardo Musso (Atletica Varazze, salti Cadetti), Nicholas Carrai (Nuova Atletica 92, lanci Cadetti), Anna Crovetto (Atletica Varazze, pentathlon Ragazze), Eric Pelle (Nuova Atletica 92, pentathlon Ragazzi).

Nell’occasione inoltre sono stati presentati alcuni dei numerosi nuovi arrivati tra i tesserati all’Atletica Arcobaleno per questa stagione 2019.

Ed ora spazio alla pista, con un team forte di oltre duecento tesserati. Primo appuntamento organizzativo di stagione sarà Boissano Spring, meeting di apertura in programma sabato 13 aprile presso l’impianto sportivo intercomunale di via Marici nella cittadina del ponente ligure a cui prenderanno sicuramente parte molti dei tesserati per il team savonese.

Nella foto sopra: Berrino, Amenduni, Abbo e Muratore

Aurora Bado

Anabel Vitale

Marco Zunino

Stefania Biscuola