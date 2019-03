Astronomia in inglese per gli studenti dell’istituto Falcone di Loano in trasferta all’osservatorio di Alpette

Loano. Quest’anno per la prima volta alcune classi dell’istituto Falcone di Loano hanno affrontato una nuova esperienza: un soggiorno di tre giorni ad Alpette, un piccolo borgo ai piedi del Gran Paradiso, per abbinare lo studio dell’astronomia con il Clil, che è la metodologia del “Content and language integrated learning”, cioè l’insegnamento in inglese di una disciplina non linguistica.

Gli studenti delle classi prime degli indirizzi turismo, amministrazione, finanza e marketing e liceo delle scienze applicate, accompagnati da due docenti di inglese, le professoresse Mazziotti e Negro, e da una docente di scienze, la professoressa Pertino, hanno vissuto una vera e propria full immersion di lingua inglese durante il giorno, seguiti da insegnanti madrelingua. Le attività didattiche proposte sono state anche ludiche, molto coinvolgenti e veicolate da strumenti digitali e multimediali finalizzati a migliorare le competenze di cittadinanza digitale degli allievi. L’ultimo giorno è stato richiesto ai ragazzi di pensare e girare un film con il loro cellulare, attività che ha visto protagonisti persino i ragazzi più timidi.

“E’ stato bello vedere gli studenti così attivamente coinvolti in attività interamente in lingua inglese – spiega la dirigente scolastica Ivana Mandraccia – I docenti confidano che questa esperienza li spingerà ad apprendere con sempre maggiore passione una lingua così importante per il loro futuro. All’osservatorio di Alpette, dotato di un riflettore Ritchey-Chretien del diametro di 60 centimetri, è stato possibile osservare sia lo spazio esterno al Sistema Solare e individuare alcune nebulose con ammassi di stelle di recente formazione, sia il nostro satellite per quanto riguarda la parte illuminata relativa alla fase lunare di primo quarto”.

“Per molti studenti è stata la prima occasione di avvicinarsi allo studio diretto dell’astronomia e per tutti è stata un’esperienza emozionante. Al planetario, grazie ad un software, è stato possibile osservare in modalità virtuale tutta la volta celeste, e scoprire così le caratteristiche di tutti i pianeti del sistema solare. Il personale dell’osservatorio è stato a disposizione degli studenti per tutte le loro domande e richieste di approfondimenti”.