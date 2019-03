Associazione Vecchia Albenga, ecco il concorso fotografico “Fiori di Liguria”

Albenga. L’associazione Vecchia Albenga anche quest’anno ha organizzato un concorso fotografico.

Il concorso, che ha raggiunto la quindicesima edizione e ha sempre visto una partecipazione numerosa e qualificata, è incentrato sul tema “Fiori di Liguria”. La premiazione e la mostra delle opere verrà effettuata all’interno di quel meraviglioso contenitore che è “Fior d’Albenga”.

Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori dilettanti esclusi i fotografi professionisti.

Tenuto conto delle richieste avanzate da molte persone e da alcuni circoli fotografici ed in considerazione del fatto che in questo periodo, complice anche il tempo, si sta assistendo ad una vera e propria esplosione di colori nei fiori che si possono trovare nostri prati e non solo, la data di presentazione delle opere è stata prorogata a domenica 31 marzo.

Informazioni, scheda di iscrizione e regolamento possono essere visionati presso la sede dell’Associazione nelle giornate di Martedi, Giovedi e Domenica dalle 10,00 alle 12,00 – sita in via Roma 56 (Palazzo Oddo) o sul sito internet dell’Associazione www.vecchiaalbenga.org Email ass.vecchiaalbenga@alice.it.