Assocasa, Sergio Baldi nominato referente del territorio provinciale di Savona

Savona. Simona Saccone Tinelli, commissario di Assocasa per la provincia, ha nominato come referente del territorio Sergio Baldi dopo un’attenta analisi delle sue capacità. “Opera da anni nel sociale come volontario, penso sia la persona adatta a ricoprire questo ruolo sul territorio savonese”, afferma Saccone, che rivolge un augurio a Sergio Baldi e una proficua collaborazione per aiutare le famiglie meno abbienti.

“Sono orgoglioso della nomina, visto che da alcuni anni mi occupo del sociale al fine di tutelare e aiutare le famiglie in grave disagio sociale – dichiara Baldi – In questa nuova veste avrò l’ulteriore compito di rispondere alle esigenze dei cittadini sulle tematiche anche burocratiche inerenti agli inquilini, agli assegnatari e ai piccoli proprietari immobiliari”.