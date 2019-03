“Assaggia la Liguria”, al Salone Agroalimentare la kermesse ufficiale del basilico e dell’olio Dop

Finale Ligure. Nel corso del Salone Agroalimentare di Finalborgo in programma il 15 16 e 17 marzo i Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP nel Olio DOP Riviera Ligure, insieme all’Enoteca Regionale, animeranno la manifestazione con lo show “Assaggia la Liguria”, la kermesse ufficiale dei prodotti agricoli a denominazione di origine che con un programma di comunicazione armonico racconta i sapori simbolo del territorio, basilico, olio e vino, offrendo la possibilità ai consumatori e agli operatori del settore di conoscere le storie di questi prodotti e i valori che la DOP mantiene lungo la filiera produttiva, offendo il piacere di un cibo inimitabile che rivela la storia e la cultura del territorio.

Nel corso dello svolgimento del programma, si potrà assistere al mito della preparazione del pesto al mortaio, con i diversi Oli delle tre menzioni geografiche DOP Riviera Ligure, alle degustazioni guidate di vini e oli a denominazione di origine protetta illustrando i migliori accostamenti e utilizzi nella cucina tradizionale e innovativa. Umberto Curti esporrà i progetti di turismo esperienziale nei luoghi e nei gesti delle produzioni a Denominazione di Origine, una iniziativa che rafforza l’intesa Agricoltura e Turismo per lo sviluppo del territorio.

Di seguito il programma.

Salone Agroalimentare Ligure : SPAZIO ASSAGGIA LA LIGURIA Auditorium

Infopoint e animazione sui prodotti DOP, autentici protagonisti del nostro territorio

a cura di : Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP, Consorzio di Tutela Olio Extravergine Riviera Ligure DOP e Enoteca Regionale della Liguria

Infopoint : spazio allo storytelling “dal vivo” con gli esperti di vini liguri DOP, olio DOP Riviera Ligure e Basilico Genovese DOP: approfondimenti, curiosità, assaggi guidati, ricette e consigli.

SPAZIO EVENTI ASSAGGIA LA LIGURIA: PROGRAMMA

Sabato 16 Marzo

Ore 11,00 DESTINAZIONE DOP : progetti di turismo esperienziale nei luoghi e nei gesti delle produzioni a Denominazione di Origine , a cura di Umberto Curti – food tourism designer (Ligucibario®)

Ore 11,45 (fino alle ore 13,15) ASSAGGIA LA LIGURIA SHOW – Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure nelle sue tre menzioni geografiche e vini liguri DOP: dal mito della preparazione del pesto al mortaio alla degustazione, per conoscere meglio e guidare gli abbinamenti in cucina.

Ore 15,00 DESTINAZIONE DOP : progetti di turismo esperienziale nei luoghi e nei gesti delle produzioni a Denominazione di Origine , a cura di Umberto Curti – food tourism designer (Ligucibario®)

Domenica 17 Marzo

ALLE ORE 11,00 (fino alle ore 12,45) ; ALLE ORE 15 (fino alle 16,45) e ALLE ORE 17,30 (fino alle 18,45)