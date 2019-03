Arrestato per aver palpeggiato il seno di una 50enne al Lidl di Albenga: si difende dal gip ma resta in carcere

Savona. E’ comparso questa mattina davanti al giudice Fiorenza Giorgi il ventinovenne marocchino, Said Hadoui, arrestato mercoledì dai carabinieri di Albenga con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una cinquantenne alla quale avrebbe palpato il seno nel supermercato Lidl di via Nino Bixio. Una contestazione che lo straniero oggi ha respinto dando una sua versione dei fatti.

In dettaglio, il nordafricano ha spiegato al giudice di aver scontrato la donna sul seno in maniera accidentale e mentre era ubriaco: “Volevo portare io il carrello alla signora, ma lei non voleva. Allora, mentre tiravo il carrello per prenderlo, mi è scappata la mano e l’ho urtata”.

Una spiegazione che non ha evitato a Said Hadoui di restare in carcere ad Imperia. Il gip ha infatti convalidato il suo arresto e, per il momento, ha anche confermato per lui la misura cautelare più severa.

Il marocchino, oltre all’accusa di violenza sessuale, deve rispondere anche del danneggiamento di due auto. Quando i militari sono arrivati al Lidl, infatti, lo hanno sorpreso nel parcheggio del supermercato impegnato a danneggiare le vetture con un mattone.