Arrestato il 46enne che voleva darsi fuoco ad Albenga: deve scontare 4 anni di carcere

Albenga. Su di lui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emesso da tribunale di Savona per reati contro il patrimonio. Per questo motivo, stamattina, un quarantaseienne di Albenga, Giuseppe Raschillà è stato arrestato. L’uomo è lo stesso che qualche settimana fa, il 5 marzo, aveva minacciato di darsi fuoco nella piazza del Comune di Albenga.

Sulle tracce di Raschillà, che risulta senza fissa dimora, da qualche giorno c’era appunto la polizia di Stato di Alassio incaricata di eseguire il provvedimento. Dopo un’attenta attività di indagine, coordinata dal dirigente Gilda Pirrè, gli agenti lo hanno sorpreso all’ospedale di Albenga, dove si trovava per ricevere delle cure e per trovare riparo per la notte.

A quel punto il 46enne è stato arrestato ed accompagnato nel carcere di Imperia dove dovrà scontare una pena di 4 anni e 10 mesi.