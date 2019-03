Arnasco 2019, il sindaco Gallizia si ferma a due mandati: “Non mi ricandiderò, meglio tirare il fiato”

Arnasco. Ha deciso di non ripresentarsi per “tirare un po’ il fiato” Alfredino Gallizia, sindaco uscente di Arnasco che, completati i due mandati, ha deciso di non correre per il terzo così come concesso dalla normativa che interessa i Comuni fino a 5 mila abitanti.

“Non mi ricandido più – spiega senza mezzi termini il primo cittadino uscente – Ho già fatto dieci anni da sindaco e altri dieci da vice sindaco, senza contare un’altra precedente esperienza. Ho lavorato tanti anni in amministrazione e ora son stanco mentalmente e fisicamente”.

E alla fine della sua avventura, Gallizia non nasconde la propria soddisfazione per quanto fatto: “Il compito di giudicare il nostro operato spetta ad altri, ma di certo chi oggi viene ad Arnasco sa che negli ultimi dieci anni sono state fatte tante cose. Questo nonostante le difficoltà oggettive che interessano gli enti locali in generale ma soprattutto per i piccoli Comuni. Difficoltà che in questi ultimi cinque anni si sono notevolmente accentuate. Si è lavorato più e meglio durante il primo mandato, ma siamo contenti”.

E circa le prospettive future, qualcuno degli attuali amministratori potrebbe raccogliere il testimone della maggioranza uscente: “Ne stiamo parlando – conferma Gallizia – Credo che da questo punto di vista ci sarà continuità”.