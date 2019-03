Approvato il ddl sulla legittima difesa, la soddisfazione di Ardenti: “Diritto sacrosanto, eviteremo ingiustizie”

Liguria. “Oggi il Senato con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti ha approvato il nuovo disegno di legge sulla legittima difesa, voluto dalla Lega di Matteo Salvini, che è un altro sostanziale passo in avanti per evitare ingiustizie in danno delle vittime di delinquenti e violenti. Un sacrosanto diritto. Un grande risultato, atteso da tempo dai cittadini. Ringrazio per il proficuo lavoro e la promessa mantenuta dai nostri parlamentari nei confronti dei liguri e degli italiani”. E’ il commento di Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale della Lega.

“Nel 2015 – prosegue – Regione Liguria, su proposta del vicepresidente e assessore alla Sicurezza Sonia Viale, aveva già previsto di sostenere le vittime dei reati, ma indagate lo stesso per eccesso colposo di legittima difesa, con il patrocinio legale gratuito nei procedimenti penali. Tuttavia, nel 2016 il Governo di centrosinistra aveva impugnato la legge regionale ligure e nel 2017 i giudici della Consulta l’avevano bocciata”.

“Ora, con l’approvazione del Parlamento, la nuova legge di buonsenso ha messo fine a ottuse posizioni ideologiche recependo le istanze dei cittadini, che per difendersi non saranno più costretti a rischiare di essere vittime due volte. Prima del reato e poi del tritacarne giudiziario. La difesa è sempre legittima” conclude.