Finale Ligure. Si è svolta ieri sera a Finalborgo, presso l’Auditorium nei Chiostri di Santa Caterina, la Serata d’Onore della terza edizione di Anello Verde, il Festival Internazionale dell’Ambiente e della Sostenibilità nato dall’idea e dal progetto di Tiziana Voarino. Nel corso della serata sono stati consegnati i riconoscimenti alle alle eccellenze green e smart del territorio; diciotto in totale i premi, per gli otto settori di cui si occupa il Festival, più un “anello rosa” alla solidarietà e sostegno femminili.

Ecco l’elenco dei premiati:

1) Centro di Educazione Ambientale di Finale – Anello verde alla migliore Iniziativa Green e Smart (nell’accezione di “intelligente”) per l’educazione ambientale e la Sostenibilità del territorio

2) Spiaggia 20 Riviera Varigotti – Anello verde alla migliore spiaggia Green e Smart della Liguria per la spiaggia gestita e fruita nell’ottica della sostenibilità per la Natura, l’ambiente, le persone e gli animali.

3) Comune di Bormida – Anello verde internazionale alla migliore valorizzazione del territorio per la capacità di contrastare la “desertificazione abitativa

4) Comune di Rezzo (Im) – Anello verde regionale per la migliore valorizzazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio.

5) Comunità Pratosopralacroce di Borzonasca (Ge) – Anello verde per la conservazione e la valorizzazione

6) Green’s app – Anello Verde alla migliore iniziativa green e smart del territorio per la riconversione, sperimentazione e innovazione

7) Luca Bracali – Anello Verde alla carriera green e smart

8) Ecomission – Anello Verde al migliore scooter elettrico

9) Alessandro Bergallo – Anello Verde alla migliore divulgazione

10) Eco Tecnologie – Anello Verde all’azienda che produce il miglior prodotto per alimenti compostabile e a basso impatto ambientale

11) Comune di Bordighera – Anello Verde nazionale al Comune che è tra i primi plastic free in Italia

12) Travelling Marketing Days – Anello Verde alla migliore iniziativa per promuovere un turismo etico e sostenibile

13) Pellet Ingauno – Anello Verde alla migliore iniziativa ligure di economia circolare

14) Orange Fiber – Anello Verde alla migliore iniziativa nazionale di economia circolare

15) Dott.ssa Camilla Coletti Istituto Italiano di Tecnologia – Anello verde per l’utilizzo di nanotecnologie orientate al miglioramento della qualità della nostra vita e dell’ambiente

16) Eco Briquettes – Anello verde per la migliore iniziativa internazionale di attività circolare a supporto del sociale

17) Varazze Outdoor – Anello verde alla migliore iniziativa di sport outdoor

18) Arte Pozzo – Anello verde per essere una realtà che riunisce molti artisti valorizzandola

Il premio alla carriera è quindi andato a Luca Bracali: “Un vero ‘green man’ – dicono dall’organizzazione – Esploratore, fotografo, regista e documentarista Rai, autore di quattordici libri sulla Natura e sull’Ambiente, ha realizzato importantissimi servizi video fotografici, anche per il National Geographic” (nel video in alto alcune immagini dei suoi lavori). L’Anello Rosa 2019 è invece andato a Wheels for Ladies.

A condurre la serata Emanuele Biggi, co-conduttore con Sveva Sagramola di Geo su Rai 3: naturalista genovese con un dottorato in Scienze Ambientali Marine, è fotografo e comunicatore scientifico, specializzato nello studio degli animali, soprattutto i più insoliti e meno conosciuti. Collabora abitualmente con riviste di settore anche internazionali come BBC Wildlife Magazine, Rivista della Natura, Geo Magazine, Science Illustrated, Focus Wild e molti altri.