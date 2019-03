Andora Più appoggia la ricandidatura di Mauro Demichelis

Andora. Il gruppo di Andora Più ha deciso di appoggiare la ricandidatura a sindaco di Mauro Demichelis, attuale primo cittadino della località rivierasca.

Lo annuncia il capogruppo Daniele Martino: “A nome mio personale, di Corrado, di Fabio, di Ilario, di Manuela, di Marco, di Maria Teresa, di Paolo e di Patrizia, noi tutti crediamo che Mauro sia il candidato Sindaco giusto per Andora, per continuare il lavoro iniziato nel 2014. Mauro è un uomo e un professionista serio, onesto e capace, aperto a tutti e contro nessuno, che lavora un centimetro alla volta. Mauro è la persona giusta per continuare il rinnovamento di Andora”.

E dall’associazione Andora Più aggiungono: “L’associazione Andora Più ha affiancato in questi anni il sindaco e l’amministrazione. Siamo molto soddisfatti: abbiamo lavorato insieme, nell’interesse di Andora e degli andoresi. Vogliamo proseguire questo percorso, perciò chiediamo a Mauro Demichelis di ricandidarsi a sindaco”.

E lui, il diretto interessato, non nasconde la sua soddisfazione per l’investitura ricevuta: “Grazie di cuore agli amici di Andora Più per questo attestato di stima. Un onore e un piacere avere il vostro sostegno, che mi dà una forte carica. Ci vediamo sabato 23 marzo alle 11.30 in Frazione Molino Nuovo, in via Molineri 50 ad Andora. Vi aspetto tutti, per annunciare la mia decisione”.