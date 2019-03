Andora. “Me lo chiede la gente, me lo chiedono gli andoresi, le attività commerciali, le associazioni e il tessuto economico sociale del territorio. In questi anni abbiamo agganciato uno sviluppo del territorio e Andora non può permettersi di tornare indietro. Per tutti questi motivi annuncio la mia ricandidatura a sindaco”. Con queste parole, questa mattina, il sindaco Mauro Demichelis ha rotto gli indugi e – confermando le voci anticipate da IVG.it – ha confermato la volontà di fare un mandato bis a palazzo comunale.

Il sindaco, che sarà il candidato di una lista al 100 per cento civica, ma con l’appoggio di Lega e Forza Italia, dimostra di avere già le idee molto chiare: “L’obiettivo è di partire da tutti gli eletti uscenti: chi vorrà candidarsi sarà ricandidato. Nei prossimi giorni poi finiremo di comporre la lista con le persone che mancano prendendole dal territorio”.

Foto 3 di 3





Tra i motivi che lo hanno spinto a ricandidarsi anche la voglia di completare il lavoro iniziato in questo mandato: “Il programma elettorale finora lo abbiamo sviluppato quasi tutto, non nego che qualcosa è rimasto da fare per i grossi problemi che abbiamo avuto con la scuola a rischio crollo. Per questo vorrei nei prossimi cinque anni completare tutto come per esempio il rilancio del porto di Andora, ma anche altre cose che abbiamo già in mente di realizzare e che sono certo riusciremo a fare” conclude Demichelis dalla Frazione Molino Nuovo, la location scelta per il suo annuncio.