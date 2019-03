Ancora un camion incastrato alla rotonda di Finalpia: disagi alla viabilità

Finale Ligure. La nuova rotonda di Finalpia ancora al centro di polemiche. Questa mattina, dopo altri episodi avvenuti in passato, un altro camion è rimasto incastrato, impossibilitato a fare manovra. Lo stretto passaggio per i mezzi pesanti (ma anche per i bus) è già stato al centro di proteste e critiche, anche perchè non sono mancati blocchi alla viabilità sulla via Aurelia. Ed è quello che è successo ancora questa mattina, con l’intervento della polizia municipale per regolare la circolazione nel tratto viario, due le pattuglie che hanno dovuto operae a lungo in zona. Non sono mancati disagi.