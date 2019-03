Anche Savona celebra la “Giornata nazionale del fiocchetto lilla” contro i disturbi del comportamento alimentare

Savona. In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla, contro i disturbi del comportamento alimentare, il Comune di Savona ha organizza un incontro per le scuole domani, venerdì 15 marzo 2019, dal titolo “Le parole della prevenzione: dialogo sui DCA”, in sala Rossa, dalle 9 alle 11.

“Sarà un momento di incontro e di dialogo con i giovani per sensibilizzarli e renderli consapevoli di un problema da cui si può guarire, – ha spiegato l’assessore Doriana Rodino.

L’amministratrice savonese sarà presente all’incontro insieme all’assessore Romagnoli. E su invito del sindaco Ilaria Caprioglio parteciperanno anche Francesca Fiscella, medico chirurgo, psichiatra, specialista in psicoterapia, lavora presso il Centro Regionale per i disturbi alimentari e dell’adolescenza (Cdaa) dell’Asl 2 presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; Carla Lertola, medico, specialista in scienze dell’alimentazione e dietetica, presidente e fondatrice di Robin Foood onlus, da più di vent’anni si occupa della salute delle persone di tutte le età dal punto di vista nutrizionale. Lertola divulga i pregi della dieta mediterranea attraverso la propria attività professionale di dietologa, nonché attraverso i media, gli incontri con il pubblico e come autrice di libri.

“E’ diventata un’esigenza improcrastinabile creare una ‘controcultura della differenza’ capace di valorizzare le peculiarità corporee di ognuno per contrastare l’odierna omologazione estetica”, ha dichiarato il sindaco Caprioglio che è stata tra i promotori della giornata del fiocchetto lilla, che nasce nel 2012 in memoria di Giulia, figlia da Stefano Tavilla, presidente dell’associazione “Mi nutro di vita”.