Anche quest’anno Quiliano partecipa al Salone Agroalimentare di Finale Ligure

Quiliano. Anche quest’anno il Salone Agroalimentare Ligure, che si terrà a Finalborgo da venerdi 15 a domenica 17 marzo, avrà tra i partecipanti il Comune di Quiliano.

L’amministrazione ha infatti deciso di rinnovare anche quest’anno il tradizionale appuntamento ritenendolo una importante occasione per far conoscere il territorio ed i suoi prodotti.

Nello spazio espositivo riservato al Comune di Quiliano si alterneranno alcune aziende del territorio: saranno protagonisti il miele, dell’azienda apicoltura Cerro Miresa, dell’apicoltura Giancarlo Vigliola e della Apicoltura Boagno Eliana, i vini Granaccia e Buzzetto dell’Azienda “Vigna Nuova” di Dionisia Turco e i formaggi dell’Azienda Agricola La Magnolia di Toro Ivana.

Nel pomeriggio di sabato sarà inoltre presente l’Associazione Turistica Pro Loco Quiliano con lo scopo di promuovere il territorio e per pubblicizzare l’iniziativa “Ulivagando” in programma per il prossimo 7 aprile.