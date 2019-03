Anas, manutenzione alle gallerie “Capo San Donato” e “Valloria”: disagi sull’Aurelia

Finale Ligure/Savona. Anas ha programmato i lavori di manutenzione delle gallerie ‘Capo San Donato’ e ‘Valloria’, lungo la statale 1 “Via Aurelia”, in provincia di Savona.

Per consentire le attività di risanamento del rivestimento corticale della volta e del portale lato Savona della galleria ‘Capo San Donato’, fra Finale Ligure e Varigotti, da lunedì sarà istituito il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 596,500 e il km 596,600. La limitazione sarà attiva nella fascia oraria diurna 6:00 – 22:00.

In orario notturno la galleria sarà invece chiusa al traffico per consentire l’esecuzione delle attività che non possono essere effettuate mediante la sola interdizione di una corsia di marcia. Durante la chiusura, attiva nella fascia oraria 22:00 – 6:00, il traffico in direzione Genova e Ventimiglia sarà indirizzato sulle provinciali 8 e 45. Le limitazioni diurne e notturne, in vigore dal lunedì al venerdì, saranno attive sino al completamento degli interventi, previsto entro il 19 aprile.

Per consentire il ripristino del rivestimento in calcestruzzo della galleria ‘Valloria’, tra il km 570,750 e il km 570,950 della statale Aurelia, nel territorio comunale di Savona, sarà istituito il restringimento della carreggiata. Anas prevede di ultimare le attività entro il 30 giugno.