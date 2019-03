Amministrative 2019, a Plodio Gabriele Badano chiede la riconferma

Plodio. Elezioni: Gabriele Badano pronto a tentare il bis con la sua squadra quasi al completo.

Il sindaco uscente del piccolo centro valbormidese, dopo un mandato da primo cittadino e uno da vice, si avvicina alla scadenza elettorale di maggio con un gruppo di persone pronte ad appoggiarlo e sostenerlo ancora una volta, tra cui il suo braccio destro, Flavio Bergero e Carme Prando, amministratori ormai esperti.

“In questi cinque anni abbiamo lavorato per il bene del paese, con un occhio di riguardo al contenimento della spesa e garantendo i servizi essenziali – commenta Badano – Non mancano i progetti e le idee nuove da realizzare, per questo il mio gruppo, che vedrà sei riconferme su otto più qualche volto nuovo, è pronto a rimettersi a disposizione per Plodio”.