Andora. Giornata dedicata ai temi ambientali con i ragazzi protagonisti sulla spiaggia e sui sentieri di Andora.

Grande partecipazione per l'”Andora Clean Beach Day” evento organizzato questa mattina sulle spiagge di dall’Andora Match Race con il patrocinio del Comune di Andora, che ha visto i bambini guidati dagli istruttori di vela pulire il litorale. Mentre l’arenile è risultato essere pulito, la maggioranza dei rifiuti, seppur piccoli sono stati trovati fra gli scogli dei moli.

Foto 3 di 3





“Grazie ad iniziative come questa, bambini, ragazzi e genitori hanno avuto modo di verificare come piccole cattive abitudini, magari anche saltuarie, come gettare un mozzicone di sigaretta, un tappo di bottiglia o incarti, possano essere molto dannose. I rifiuti si accumulano, sono difficilmente individuabili fra gli scogli, ma altamente inquinanti – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Teresa Nasi che ha partecipato all’evento – È necessaria educazione e rispetto per l’ambiente perché quotidianamente tutti noi possiamo adoperarci per preservare il nostro bel mondo che è l’unico che abbiamo a disposizione”.

Ragazzi protagonisti anche sui sentieri dell’entroterra di Andora per una mattinata di trekking che ha visto gli studenti delle scuole medie Benedetto Croce di Andora percorrere i sentieri fra località Castello e Mezzacqua con l’impegno di raccogliere i rifiuti qualora ne avessero trovati. La camminata a contatto con la natura ha visto la partecipazione di ben 60 studenti, è stata realizzata nell’ambito del progetto “Verde azzurro” promosso dalla scuola e coordinato dal professor Oscar Maghella e realizzato con docenti e collaboratori scolastici che hanno accompagnato i ragazzi.