Amatori Val Bormida, Eccellenza: 3 punti per Caffetteria Regio, Ciucateri FC e AS Oreta

Pallare. Nella serata di ieri, lunedì 25 marzo, si è svolta la sesta giornata del girone di Eccellenza del campionato Uisp Amatori calcio a 5 Val Bormida. Caffetteria Regio, Ciucateri FC e AS Oreta si sono imposte sulle rispettive avversarie.

Vediamo i tabellini dei tre incontri.

Proncii Pub – Caffetteria Regio 1-9

Proncii Pub: Negro, Pitirici, Laganà, Giampieri, Maistrello

Caffetteria Regio: Galliano, Caruso, Tacchini, Antezza, Tatti, Paglionico

Reti Proncii Pub: Maistrello (1)

Reti Caffetteria Regio: Tatti (4), Paglionico (3), Caruso (2)

Ciucateri F.C. – Dessino Sementi 4-2

Ciucateri F.C.: Aondio, Meirano, Pizzorni, Prando, Prandi, Rossi

Dessino Sementi: Crispino, Caputo, Torrello, Chiarlone, Finocchiaro, Belerio, Briano, Ferraris, Ghiglia

Reti Ciucateri F.C.: Prandi (3), Meirano (1)

Reti Dessino Sementi: Torrello (1), Finocchiaro (1)

Cengiadi – A.S. Oreta 5-9

Cengiadi: Donadio, Alfio Piana, Tagliero, Civello, Yuri Piana, Danilo Piana

A.S. Oreta: Martinello, Castiglia, Orsi, Kasaj, Alban Kararaj, Mallarini, Mirian Kararaj

Reti Cengiadi: Tagliero (4), Yuri Piana (1)

Reti A.S. Oreta: Orsi (7), Mirian Kararaj (1), Alban Kararaj (1)

Nella foto sopra: Caffetteria Regio

Cengiadi

A.S. Oreta

Proncii Pub

Ciucateri F.C.

Dessino Sementi