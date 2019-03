Amatori Calcio a 5 Val Bormida: la quinta giornata del girone Promozione

Pallare. Al venerdì sera a Pallare l’appuntamento è con il campionato Amatori Calcio a 5 Val Bormida della Uisp. Dopo la prima fase, svoltasi da ottobre all’inizio di febbraio, va in scena il girone Promozione.

Nella serata di venerdì 15 marzo si è disputata la quinta giornata. Vediamo i risultati dei tre incontri giocati.

SC Arsenal – Trench Italia FC 10-4

SC Arsenal: Brioschi, Martorana, Iaccarino, Rizzolo, Leone, Olivero

Trench Italia FC: Massari, Venturino, Lequio, Coccorullo, Lamaud

Reti SC Arsenal: 5 Leone, 4 Rizzolo, 1 Olivero

Reti Trench Italia FC: 3 Coccorullo, 1 Lamaud

Nati Per Crescere – Frecce Azzurre 2-7

Nati Per Crescere: Bracco, Niello, Valle, Massaro, Delpiano, Marenco, Pistoia

Frecce Azzurre: E. Panelli, Garbarino, J. Panelli, Musetti, Bonifacino, Levratto, Bergamo

Reti Nati Per Crescere: 2 Massaro

Reti Frecce Azzurre: 3 Garbarino, 3 Bergamo, 1 Bonifacino

FC Beverly Inps – New Team 5-4

FC Beverly Inps: Canepa, Marrella, Giunta, S. Vacca, D. Vacca, Revelli, O. Panelli

New Team (nella foto): Ghiso, Faustin, Negro, Diana, Kahlerras, Valenti, Paloci, Parisi

Reti FC Beverly Inps: 2 O. Panelli, 2 Revelli, 1 Giunta

Reti New Team: 1 Diana, 1 Paloci, 1 Faustin, 1 Negro