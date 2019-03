Amatori Calcio a 5 Val Bormida: dilagano le Frecce Azzurre, Nati Per Crescere vincono di misura

Pallare. Torna di scena il girone di Promozione a Pallare, dove ieri sera, venerdi 29 marzo, si sono registrati la netta vittoria di Frecce Azzurre, il successo di Desperados con due reti di scarto e quello di misura di Nati Per Crescere.

Di seguito i tabellini delle tre partite.

Trench Italia F.C. – Desperados 0-2

Trench Italia F.C.: Santi, Venturino, Ciappellano, Coccorullo, Munoz Zambrano, Lamaud

Desperados: Ferruccio, Bergero, Garbero, Delpino, Verardo, Cera

Reti Desperados: Cera (1), Delpino (1)

S.C. Arsenal – Frecce Azzurre 2-11

S.C. Arsenal: Brioschi, Martorana, Migliore, Rizzolo, Parodi, Leone, Olivero

Frecce Azzurre: E. Panelli, Garbarino, J. Panelli, Musetti, Astigiano, Bonifacino, Levratto, Bergamo

Reti S.C. Arsenal: Leone (1), Olivero (1)

Reti Frecce Azzurre: Bergamo (5), Bonifacino (3), Garbarino (1), Musetti (1), Astigiano (1)

Nati Per Crescere – New Team 3-2

Nati Per Crescere: Carle, Niello, Valle, Marenco, Pistoia

New Team: Negro, Diana, Kahlerras, Martinez, Parisi

Reti Nati per Crescere: Pistoia (2), Valle (1)

Reti New Team: Diana (1), Negro (1)

Nati Per Crescere