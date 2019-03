Amatori Calcio a 5 Val Bormida: bene Caffetteria Regio, Bar Bologna e Ciucateri

Pallare. Nella serata di ieri, venerdì 22 marzo, si è svolta la giornata del girone di Eccellenza del campionato Amatori Calcio a 5 Val Bormida presso l’impianto sportivo al coperto di Pallare.

I tre incontri hanno premiato Bar Bologna, Caffetteria Regio e Ciucateri. Di seguito le formazioni e i relativi risultati.

Bar Bologna – Cengiadi 8-5

Bar Bologna: Dolermo, Gentili, Odella, Ceccarel, Lulaj, Ogici

Cengiadi: Donadio, A. Piana, Pregliasco, Tagliero, Civello, Bertone, Y. Piana

Reti Bar Bologna: Lulaj (5), Odella (2), Gentili (1)

Reti Cengiadi: Bertone (3), Tagliero (2)

Espulsi: Ogici

A.S. Oreta – Caffetteria Regio 1-7

A.S. Oreta: Martiniello, Castiglia, Kasaj, Alban Kararaj, Mirian Kararaj, Mallarini

Caffetteria Regio: Galliano, Caruso, Cutuli, Tacchini, Antezza, Tatti

Reti A.S. Oreta: Alban Kararaj (1)

Reti Caffetteria Regio: Tatti (2), Tacchini (2), Caruso (2), Cutuli (1)

Proncii Pub – Ciucateri 2-6

Proncii Pub: Giribone, Pitirici, Laganà, Ferrero, Croce

Ciucateri: Aondio, Miraglia, Meirano, Pizzorni, Prando, Prandi, Andrea Rossi, Giacomo Rossi

Reti Proncii Pub: Pitirici (1), Croce (1)

Reti Ciucateri: Giacomo Rossi (3), Andrea Rossi (1), Prandi (1), Miraglia (1)