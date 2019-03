Allievi regionali 2003: il Ceriale si porta a meno 3 dalla capolista

Ceriale. Trapela entusiasmo e soddisfazione nell’ambiente Ceriale Progetto Calcio per il percorso costellato di successi degli Allievi regionali fascia B Under 16 guidati da mister Andrea Savona.

Un gruppo affiatato e coeso, che sa lavorare con costanza e determinazione raccogliendo risultati positivi risalendo passo dopo passo la classifica.

Con il successo di ieri per 3-0 in trasferta sull’Imperia i biancoblù hanno celebrato la nona vittoria consecutiva e, complice il pareggio tra Savona e Sanremo, si sono portati a meno 3 dalla capolista, ovvero il Savona, dopo 19 giornate di campionato.

Il lavoro che sta svolgendo Andrea Savona con i suoi ha sicuramente qualcosa di unico; ad inizio anno non ci si aspettava così tanto da un campionato regionale vissuto da matricole, eppure domenica dopo domenica il Ceriale ha saputo guadagnarsi un posto tra le grandi.

Ci hanno pensato i gol di Alessandro Messina (capocannoniere del campionato con 23 reti all’attivo), il talento di capitan Daniele Gloria (convocato in rappresentativa nazionale) ed una difesa tra le quattro migliori del campionato; ma in generale il contributo di ogni singolo elemento della rosa a far sì che tutto questo sia diventato realtà.

Dopo la partita con l’Imperia, Andrea Savona ha voluto spendere due parole per la squadra: “Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi di oggi, abbiamo dominato la partita nel corso dei novanta minuti riuscendo a mettere in cassaforte il risultato. Vorrei dedicare questa vittoria, la nona consecutiva, ad Alessio Gastaldi, giocatore dell’Albenga Calcio leva 2005. A lui vanno i miei pensieri oggi che sta combattendo in ospedale una delle battaglie più difficili”.

Domenica 24 marzo andrà in scena al campo sportivo Merlo di Ceriale lo scontro diretto al vertice tra il Ceriale e il Savona: ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, uniti a sostenere questi ragazzi che vogliono provare ad interrompere l’imbattibilità dei savonesi e continuare questo percorso straordinario.