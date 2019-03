All’asta le maglie dei portieri di Genoa, Sampdoria, Spezia ed Entella e del velista Diego Negri

Una settimana da numeri uno per l’asta di Stelle nello Sport il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Gigi Ghirotti onlus. Grazie alla collaborazione con le più importanti società calcistiche liguri, fino a venerdì 8 marzo si potrà fare la propria offerta su Charistystars per aggiudicarsi le maglie dei portieri di Genoa, Sampdoria, Spezia e Virtus Entella.

Per i blucerchiati scende in campo Emil Audero. A soli 22 anni l’estremo difensore è stato scelto come titolare da Marco Giampaolo ricambiando la fiducia di tecnico e società con prestazioni di altissimo livello. All’asta questa settimana c’è la sua maglia originale ed autografata. Ha qualche mese in meno ma lo stesso talento Andrei Radu. Il portiere romeno ha passato le prime gare della stagione in panchina, poi ha iniziato a volare tra i pali rossoblù e grazie ad una crescita esponenziale si è preso la maglia da titolare del Grifone. E proprio quella maglia, originale ed autografata, è all’asta fino all’8 marzo su Charitystars.

La settimana dei numeri uno tocca anche Spezia con la casacca originale e autografata di Eugenio Lamanna. Grazie alle sue parate la difesa aquilotta è una delle meno battute dell’intera Serie B ed è proprio con il muro formato da portiere e retroguardia che i liguri sono in piena zona playoff per provare a regalarsi un sogno chiamata Serie A. Anche l’Entella non ha voluto far mancare il proprio appoggio alla Gigi Ghirotti mettendo a disposizione dell’asta di Stelle Nello Sport la maglia originale di Andrea Paroni, portiere meno battuto del girone A della Serie C. Le controversie fuori dal campo non hanno frenato la corsa dei chiavaresi primissimi in classifica nonostante alcune partite ancora da recuperare.

Calcio e non solo, l’asta di Stelle nello Sport questa settimana si tuffa in mare con un cimelio davvero unico. Su Charitystars è possibile fare la propria offerta per la maglia originale e autografata della Nazionale del campionissimo azzurro di vela Diego Negri, uno dei grandi amici del progetto che valorizza lo sport ligure. Se i cimeli non bastano, ecco una grande occasione per tutti gli appassionati di sport. Giovedì 14 marzo torna l’appuntamento con la Charity Dinner di Stelle Nello Sport a sostegno della Gigi Ghirotti a cui interverranno tanti campioni di Genoa, Sampdoria e le punte di diamante dello sport ligure. Fino all’8 marzo sarà possibile aggiudicarsi due posti a tavola al loro fianco facendo la propria offerta su CharityStars. Cimeli all’asta fino a venerdì 8 marzo all’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport

