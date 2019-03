Albissola Marina. Il nuovo allenatore dell’Albissola 2010 è Rino Lavezzini; al suo fianco ci sarà Alessio Ambrosi allenatore in seconda, mentre Umberto Ruggiero sarà il preparatore atletico.

Rino Lavezzini, nato a Fidenza il 20 febbraio 1952, ha alle spalle una lunghissima carriera. Ha allenato nei settori giovanili di Fiorenzuola, Fidenza e Parma, per poi approdare in Serie C sulle panchine di Montevarchi, Carrarese e Giorgione. Quindi Pontedera, Catanzaro, Massese e Mantova, poi Viareggio e Poggese, neopromossa in Serie C2. Nel 2002 arriva la chiamata del Genoa in Serie B, prima in tandem con Vincenzo Torrente in prima squadra, quindi sulla panchina della Primavera. Nel 2004 l’esperienza in Serie A lituana con il Sudova Marijampolé, che conduce al terzo posto con tanto di qualificazione alla Coppa Uefa.

Dopodiché il ritorno in patria sulla panchina della Lavagnese e la nuova esperienza estera, questa volta in Liga II rumena, con la terza posizione del Petrolul Ploiesti. Dalla stagione successiva torna in Italia: Primavera del Livorno, Carrarese in Lega Pro e Primavera del Vicenza. Dal luglio 2011 è direttore tecnico del settore giovanile del Pisa, poi torna ad allenare il Rosignano Sei Rose ed il San Marco Avenza. Recentemente, un triennio a Padova ed una parentesi ad Alessandria come allenatore in seconda.

Umberto Ruggiero, nato a Bergamo nel 1967, inizia la sua trafila in Liguria, tra Savona, Vado e Loanesi San Francesco, per poi lavorare nei settori giovanili di Genoa e Sampdoria. Quindi esperienze al Chiasso in Serie B svizzera, al Gallipoli in Serie C, all’Al Ittihad in Libia ed infine al Perugia.

Foto tratta da Albissola2010.it