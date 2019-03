Albissola, i ragazzi del Mirage Windsurfing Club ripuliscono la spiaggia dai rifiuti

Albissola Marina. Domenica 24 marzo i soci della Asd Mirage Windsurfing Club di Albissola Marina si sono impegnati in una giornata di raccolta della plastica, e non solo, dal tratto di arenile in concessione dall’Autorità Portuale di Savona.

Il circolo, attivo da oltre 30 anni nella pratica del windsurf, è stato ristrutturato alcuni anni fa seguendo le più moderne direttive per una costruzione ecologica ed ecocompatibile, con grande utilizzo di legno e riducendo al minimo l’utilizzo della plastica.

Per l’anno 2019 il Mirage Windsurfing Club, dopo aver riparato i danni della mareggiata di fine 2018, si propone un programma sfidante a base di dimostrazioni gratuite di windsurf e Sup (stand up paddling), di corsi per qualsiasi livello, di regate ed eventi aperti a tutti, quali lo storico “Mirage 4 Fun”, che vedono la partecipazione di atleti del calibro di Matteo Iachino (attuale vicecampione del Mondo di windsurf, e campione nel 2017) disponibili per delle masterclass per apprendere i segreti di questo fantastico sport che è il Windsurf, che ci mette a contatto con due elementi vitali quali l’acqua ed il vento.