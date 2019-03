Albisola Superiore. Grande successo ieri (24 marzo 2019) per l’inaugurazione della rete sentieristica del circuito Luceto-Castellaro-Pace, realizzato dal Comune di Albisola Superiore, assessorato al Turismo e assessorato allo Sport. Due appuntamenti diversi hanno riempito i sentieri albisolesi di sportivi, appassionati e famiglie: una splendida giornata di sole ed un mare di persone, per una grande festa di primavera.

Sono stati più di 200 i partecipanti all’escursione del mattino: partiti da Luceto alle 8.30, i camminatori hanno percorsi 8 splendidi chilometri, fra macchia mediterranea e boschi di lecci, raggiungendo Pian del Pero e ritornando a Luceto dove sono stati accolti, a partire dalle 11.30 dai volontari del CRCS con vino, bibite e focaccia.

Il secondo turno è cominciato alle 14.30 dalla Chiesa di San Nicolò: circa 400 persone fra adulti e bimbi, di tutte le età, hanno percorso il tragitto più breve, che li ha condotti al Castellaro e poi al Santuario della Pace: nell’organizzazione sono stati coinvolti il CTC Il Castellaro e il Gruppo Cinofilo Volontari Protezione Civile “I Lupi” sezione di Albisola, che hanno curato l’accoglienza e l’animazione. Il pomeriggio si è concluso presso il Santuario della Pace, con focaccette, dolci e te, grazie anche alla collaborazione degli ospiti del Progetto SPRAR. Fondamentale per entrambe le escursioni la presenza dei volontari AIB Protezione Civile di Albisola, che hanno vigilato sulla sicurezza dei partecipanti.

Grande soddisfazione è stata manifestata dall’assessore al Turismo Luca Ottonello, che fra i partecipanti, ha spiegato come “il progetto di recupero della rete è stato pensato, realizzato e finanziato dal Comune di Albisola Superiore, Assessorato al Turismo e Assessorato allo Sport, e dal Progetto SPRAR e reso possibile grazie alla collaborazione delle classi dell’Istituto Comprensivo De André, dell’AIB Protezione Civile di Albisola Superiore e della FIE. Una bella occasione per rivalutare e mettere a sistema percorsi esistenti e sviluppare nuove forme di esperienza turistica, nell’ottica del turismo sportivo e outdoor: come dimostra questa splendida giornata e le centinaia di persone presenti una scommessa vinta per il Comune di Albisola”.

L’assessore ha invitato tutti a “continuare a percorrere i sentieri di Albisola, a partire da due nuove manifestazioni che si svolgeranno durante la primavera: il Primo Bici Festival Memorial Danilo Lagorio, manifestazione cicloturistica in programma domenica 7 aprile e la Luceto Classic, evento sportivo di 11 chilometri su sterrato e mini gara da 3 chilometri per i bambini, in programma mercoledì primo maggio”.

Era presente all’inaugurazione anche il vicesindaco e assessore allo Sport Maurizio Garbarini: “È stato un successo al di sopra di ogni aspettativa. Abbiamo pensato a questa iniziativa per dare il risalto che merita un progetto di valorizzazione del territorio come questo, ma le attestazioni di stima e la soddisfazione di tutti coloro che hanno partecipato ci hanno convinto ancora di più a continuare a lavorare in questa direzione. Crediamo in questa idea di turismo outdoor, sportivo e naturalistico e nel prossimo futuro, come da progetto, prevediamo il potenziamento di questa rete sentieristica per essere ancora più attrattivi e competitivi verso turisti ed escursionisti”.