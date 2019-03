Albisola, letturista del gas “foresto” aiutato dagli abitanti di Ellera

Albisola Superiore. “Voglio ringraziare pubblicamente la comunità di Ellera. Vengo da Imperia e oggi verso 12 mi trovavo lì per la prima volta con lo scooter per svolgere il mio lavoro come letturista dei contatori del gas per conto dell’ITALGAS.

Ho ricevuto una mano da diverse persone per trovare i contatori visto che non conoscevo il paese. Dopo poco, ahimè, lo scooter ha deciso di non partire più causa “infarto” della batteria. Non sapevo cosa fare! Allora mi sono rivolto ad una negoziante del paese che mi ha dato un aiuto chiedendo una mano dapprima con diverse telefonate, poi in centro nella piazzetta del paese a diversi passanti. Alla fine c’erano diverse persone desiderose di dare una mano.

Mi sento di ringraziare pubblicamente sia la ragazza del negozio che ha usato la sua macchina sia la comunità del paese, che con il passaparola hanno cercato i cavi per fare partire lo scooter e sono riusciti a farmi ripartire. Ormai in un mondo dove ognuno pensa per sé è bello vedere che esistono posti dove ancora la gente si dà una mano a vicenda e si adoperano per aiutare chi si trova in difficoltà. Complimenti Ellera, siete un bel paese!

Davide Turrisi