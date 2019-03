Albisola, investimento pedonale in via Ferrari: un ferito all’ospedale

Albisola Superiore. Investimento pedonale ad Albisola Superiore. Pochi minuti prima delle 17 di oggi un ragazzo dipendente di un’azienda di spedizioni è stato urtato da un’auto mentre, di ritorno da una consegna, stava attraversando la strada in corso Ferrari.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari della croce verde e gli operatori di Savona Soccorso, insieme agli agenti della polizia locale che si sono occupati di effettuare i rilievi del caso.

Per fortuna il giovane non ha riportato ferite particolarmente gravi e perciò è stato trasferito al San Paolo di Savona in codice giallo. Si sospetta abbia riportato la frattura di una gamba.

Tra i primi a soccorrere il ferito c’è stato Maurizio Garbarini, vice sindaco di Albisola Superiore e candidato alle prossime elezioni comunali, che proprio in corso Ferrari ha il suo point elettorale.