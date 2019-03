Albisola. La lista “Passione in Comune”, a sostegno del cintato sindaco Marino Bacchino, ha inaugurato ieri, 30 marzo 2019, il proprio “Punto d’Incontro” nel centro storico di Albisola.

“È stato un momento di festa e di condivisione di un’idea che sta nascendo, ma che ha radici lontane, – ha raccontato lo stesso Baccino. – È un gruppo di amici che si ritrova insieme per sognare un futuro diverso per Albisola. Un pomeriggio che ha visto tantissime persone affollare il locale e tutta la centralissima via 4 Novembre su cui questo si affaccia; video che raccontano la filosofia del gruppo, gruppi di giovani e meno giovani che passano per scambiare un’idea, fare un saluto, condividere un sogno”.

“Questa città ha bisogno di un cambiamento radicale, ha bisogno di ripartire dalle piccole cose tragicamente trascurate e di sognare grandi cose tristemente e colpevolmente dimenticate” questo il messaggio che in tanti modi, il candidato e quelli a lui più vicini condividevano con amici, simpatizzanti e semplici curiosi che per oltre due ore hanno alimentato il continuo via vai di persone.

“Lo abbiamo chiamato ‘Punto d’Incontro’ perché non è un luogo solo per noi, ma per tutti gli albisolesi, un luogo dove ascoltare le loro idee e le loro proposte; in questa città ci sono persone ancora con grande entusiasmo e grande voglia di fare; hanno però bisogno di capire se c’è qualcuno che abbia voglia di ascoltarli e noi, da oggi, siamo qui per questo… e non solo qui”, ha concluso il candidato sindaco.