Albisola in Movimento soddisfatta per l’ingresso di Ivan Bertoli: “Da sempre unità di intenti e vedute”

Albisola Superiore. “Albisola in MoVimento” dichiara la propria soddisfazione per l’ingresso nel gruppo di Ivan Bertoli.

“Non siamo stupiti dalla dichiarazione di Ivan di confluire nel nostro gruppo, poiché da lunga data abbiamo costatato un’unità di intenti, vedute e di principi condivisi – spiegano dal gruppo – Insieme lavoreremo per portare ad Albisola Superiore un ‘vero cambiamento’, un cambiamento che parte dai cittadini albisolesi. E’ con loro che stiamo scrivendo un programma realizzabile, fatto da persone con le mani libere per attuare, con fatti concreti, tutti qui progetti necessari a far rinascere la nostra città dall’abbandono in cui è precipitata oggi. Abbiamo le competenze e le capacità per fare un buon lavoro a favore di tutti i cittadini albisolesi”.

“Come già detto in precedenza, stiamo completando la lista che a breve verrà proposta alla certificazione del Movimento 5 Stelle”.

“Domattina, sabato 2 marzo, dalle 10 saremo presenti con il nostro gazebo informativo sull’attività del ‘Governo del cambiamento’ sulla passeggiata Eugenio Montale ad Albisola Capo”.