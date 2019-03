Albisola, apre il punto d’ascolto della lista di Garbarini Sindaco

Albisola Superiore. La lista “La nostra città con Garbarini Sindaco” apre ai cittadini il Point elettorale, facendolo diventare un punto d’ascolto. Sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 in corso Ferrari 121 ad Albisola Superiore.

“Il point elettorale della nostra lista non è solo un luogo di riferimento per la campagna elettorale di preparazione alle prossime elezioni comunali, ma lo abbiamo pensato e lo vogliamo come un luogo di ritrovo, di confronto e di ascolto – spiegano – Sarà l’occasione per conoscerci. Scambiare due chiacchiere, raccontare il nostro progetto di città e spiegare cosa è possibile fare e cosa non è possibile realizzare sul territorio in base alle risorse a disposizione e le norme vigenti. Per costruire però un programma elettorale ricco di contributi che arrivino senza intermediari dai diretti interessati, abbiamo pensato di rivolgerci ai cittadini e chiedere la loro partecipazione”.

“Sulla base di queste premesse – proseguono – il nostro punto di ascolto da domani sarà aperto a tutti i cittadini, turisti, amanti di Albisola che vogliono trasmetterci un pensiero, lasciare una proposta, comunicarci una segnalazione. Ad attenderli e ascoltare ci saranno il nostro candidato sindaco Maurizio Garbarini, i nostri sostenitori e un libro aperto disponibile a tutti per ricevere le idee su come vogliamo la nostra città dal 27 maggio in avanti”.