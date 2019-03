Albisola 2019, Garbarini incontra gli abitanti di Ellera e Luceto

Albisola Superiore. Sono iniziati i primi incontri pubblici del candidato sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, a capo della lista civica “La Nostra Città”. Garbarini ha scelto le due frazioni principali di Albisola, Ellera e Luceto, organizzando due incontri aperti ai cittadini residenti per ascoltare proposte, problematiche, idee e confrontarsi su ciò che si può realizzare concretamente nelle zone di riferimento.

L’obiettivo di questi primi incontri oltre a quello di presentare la propria candidatura e le proprie motivazioni che lo hanno spinto ad intraprendere questo percorso in vista delle elezioni comunali del 26 maggio, per Garbarini è stato quello di “ascoltare i cittadini e raccogliere le informazioni, le idee e le proposte che hanno manifestato al fine di poterle studiare e valutare”.

In entrambi gli incontri, l’attuale vice sindaco, ha anticipato uno dei punti cardine del suo programma che sarà quello relativo alla sicurezza. Fra le attività previste ci sono: il controllo del vicinato, il potenziamento del sistema di videosorveglianza con l’installazione di nuove telecamere in punti strategici del territorio e nuove attività di decentramento nei quartieri per avere maggiore collegamento con le problematiche e le esigenze dei cittadini che risiedono nelle zone lontane dal centro di Albisola.

“Sia ad Ellera che a Luceto i suggerimenti sono stati molti e costruttivi. Tra i temi trattati: la sicurezza delle strade, soluzioni e alternative per i parcheggi, la gestione della raccolta differenziata, rifacimento marciapiedi, le prospettive del polo sportivo, informazioni circa l’Aurelia Bis”.

Garbarini ha così annunciato un secondo incontro, nel giro di un mese, nel quale tornerà nelle stesse frazioni, insieme alla squadra che avrà scelto come candidati della sua lista civica per poterli presentare ai cittadini, a comunicare quali proposte emerse saranno effettivamente realizzabili e fattibili e non relegabili ad un libro dei sogni lontano dalla realtà.

Garbarini vuole proporsi come candidato sindaco “mettendo a disposizione di Albisola e dei cittadini conoscenza, esperienza e serietà per una campagna informativa più che elettorale per dire ciò che è possibile fare realmente tenendo lontane promesse e annunci elettorali difficilmente concretizzabili”.