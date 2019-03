Albenga, Vazio: “Mia nipote Hingria si candida con la Lega? Non è la prima volta…”

Albenga. “Non è la prima volta che la mia nipote Hingria si candida per il centrodestra alle elezioni comunali. Non è quindi una novità e neppure una “zampata”, anche perché non è mai stata eletta; ma è giusto che ci riprovi”. Così l’onorevole di Albenga Franco Vazio interviene nella querelle familiare dopo l’annuncio della candidatura con la Lega della nipote, Hingria Vazio.

“Pur rispettando la sua scelta, le consiglio però di non farsi strumentalizzare per la sua parentela, anche perché essere candidata e parlare per luce riflessa non è mai bello”.

E poi l’affondo politico: “A prescindere da ciò non condivido assolutamente le sue opinioni e i suoi giudizi, che sono ricchi solo di demagogia. Albenga non ha mai visto uno sforzo così grande in tema di sicurezza, di ordine e pulizia come in questi ultimi anni: telecamere e sistemi di controllo a distanza e un cambio epocale in tema di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade”.

“Ad Albenga non servono burattini, sfilate di politici, vincoli e ordini dall’alto: Calleri, la Lega e Ciangherotti ci spieghino perché hanno subito senza fiatare la privatizzazione dell’ospedale di Albenga e le proposte del Ministero dell’Interno di non potenziare polizia e carabinieri e addirittura di costruire in città un centro di espulsione per immigrati irregolari; proposte che, con il supporto della Prefettura, sono state addirittura concretamente verificate dalle strutture del Ministero”.

“Albenga deve costruire il proprio futuro in piena libertà e Tomatis e le sue liste civiche sono la risposta più forte e più vera” conclude Vazio.