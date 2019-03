Albenga, un fine settimana dedicato all’acrogym

Albenga. L’Associazione Sportiva San Filippo Neri di Albenga organizza la seconda prova del campionato italiano Fgi Gold L3, L4, L5 Silver e Open. Si svolgerà al Palamarco domani, sabato 16 marzo, dalle ore 12 alle 19 per le categorie Gold e alcune combinazioni Silver e domenica 17 marzo dalle ore 9,30 alle 19.

Sarà un evento sportivo della spettacolare disciplina della ginnastica acrobatica, che prevede esercizi a coppie o a trio accompagnati dalla musica e coreografie con figure statiche o dinamiche acrobatiche di grande impatto visivo.

Una disciplina nella quale convive una coesione tra essere atleta ed essere artista tramite l’arte che è la coreografia; un evento sportivo bello da vedersi ed accattivante per il pubblico.

Saranno presenti al Palamarco ben 330 atleti in rappresentanza di 20 delegazioni. Saranno presenti l’istruttrice Sandy Giunta e la coreografa Anna Busè, che insieme al direttivo della società albenganese si dichiarano molto orgogliose di poter organizzare un evento così importante. Si dichiara soddisfatto il vicesindaco e assessore allo sport Riccardo Tomatis per una due giorni di sport organizzata in un periodo di bassa stagione che per l’occasione attirerà numerosi appassionati e turisti.