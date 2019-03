Albenga, Ubaldo Pastorino scende in campo per Calleri sindaco: “È la persona giusta per cambiare Albenga”

Albenga. Ubaldo Pastorino scende in campo a sostegno di Calleri sindaco. Già consigliere comunale e assessore al Bilancio del Comune di Albenga, ex sindaco di Balestrino, personalità politica di grande esperienza e rilievo a livello provinciale e regionale, Pastorino sarà candidato nella lista civica a sostegno del candidato sindaco Gerolamo Calleri.

“Ho conosciuto Gerolamo Calleri e le sue proposte e le sue idee per cambiare Albenga mi sono piaciute fin da subito – spiega – Mi ha convinto: è una persona concreta e seria che ha tanta voglia di lavorare per il bene della sua città. La sua è una squadra giovane, compatta e molto affiatata, ho pensato avesse bisogno di essere affiancato di qualcuno con un po’ di capelli bianchi. Ho deciso di mettere a disposizione tutta la mia esperienza e le mie conoscenze per aiutare il suo progetto politico per Albenga: in questi anni la città ha vissuto un declino a causa di scelte sbagliate e di problemi non affrontati, credo sia giunto il momento di un cambio di rotta. Io sto con Gero: apprezzo Calleri e apprezzo e ammiro l’operato della Lega di Matteo Salvini a livello nazionale e sul territorio, si stanno rivelando l’unica forza in grado di comprendere le esigenze dei cittadini e di dare risposte concrete e di buon senso”.

“Ringrazio Ubaldo Pastorino per essersi messo a disposizione del nostro progetto, è una aggiunta di notevole valore e sono certo che saprà dare un grande contribuito alla squadra”, afferma il candidato sindaco Gerolamo Calleri.