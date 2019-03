Albenga, ruba creme alla Farmacia San Michele: il video finisce su Facebook

Albenga. “Sappi che sei stato registrato. Hai i minuti contati! Si vede troppo bene chi sei”. E’ questo il post a corredo di un video che è stato pubblicato su Facebook questa mattina per “denunciare” via social che ieri sera si è verificato un furto alla Farmacia San Michele di Albenga.

Nel filmato, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio, si vede un uomo che si avvicina ad un espositore, prende dei prodotti, li nasconde nel borsello e fugge. Immagini che ora stanno facendo il video della rete.

Nel post su Facebook si legge che “il filmato è stato depositato presso la caserma dei Carabinieri”. Una circostanza che però non è stata confermata dagli uomini dell’Arma: contattati da IVG.it, i militari della compagnia di Albenga precisano che, ad ora, non è stata presentata nessuna querela per denunciare il furto.

Tra l’altro, oltre all’autore del furto, a rischiare un’indagine paradossalmente potrebbe essere anche chi ha pubblicato il video: secondo la normativa per la tutela della privacy, infatti, diffondere questo tipo di immagini attraverso i social è illecito perché il trattamento dei dati in questo modo non è consentito, a maggior ragione in assenza di una querela (e quindi di un reato).