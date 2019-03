Albenga, rapinò prostituta minacciandola con un’accetta: condannato

Albenga. Tre anni e quattro medi di reclusione e 1000 euro di multa. E’ la condanna inflitta questa mattina, al termine del rito abbreviato, dal giudice Alessia Ceccardi nei confronti di un trentaquattrenne romeno, T.C., per rapina aggravata.

Nel dicembre scorso, infatti, l’uomo è finito in carcere con l’accusa di aver aggredito e rapinato, minacciandola con un’accetta che nascondeva in auto, una prostituta di 30 anni, sua connazionale. Il fatto risaliva al 3 marzo del 2018 ad Albenga e, secondo la ricostruzione dei carbinieri, T.C., operaio pregiudicato, aveva avvicinato la donna e impugnando l’arma le aveva portato via i soldi.

La vittima aveva denunciato la rapina ai carabinieri che, dopo mesi di indagini serrate, avevano identificato il responsabile e lo avevano arrestato.