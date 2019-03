Albenga, Raffaella Verga pronta a conquistare Venezia: finalista al concorso nazionale “Festival della scrittura”

Albenga. La scrittrice albenganese Raffaella Verga è stata chiamata a Venezia in qualità di finalista al Concorso Nazionale “Festival della scrittura di Venezia”, che si svolgerà il prossimo il 30 marzo 2019, con il suo romanzo inedito “Come stelle cadenti”.

Verga ha esordito con il suo primo racconto lungo “Storia di un’altra donna” con la “Firenze libri” nel 1998 quando era ancora dipendente del Comune di Albenga, un lavoro che, a suo dire, la “incatenava”e che ha lasciato per trasferirsi prima a Milano e attualmente a Roma. Da allora diversi romanzi al suo attivo, “Con gli occhi degli altri” un suo romanzo del 2008 viene presentato anche al salone del libro di Pechino. Nel 2013, con il romanzo “L’Effetto domino” vince il premio nazionale “Mario Pannunzio” 2013 per la narrativa.

Verga è comunque rimasta molto legata ad Albenga e ha spiegato: “Il mare, il vento, l’isola, quando sono in giro per l’Italia per il mio lavoro, sono queste le cose che più mi mancano oltre alla famiglia; appena posso torno e mi immergo nei profumi della mia Liguria”.