Albenga. Prosegue l’iter organizzativo del Bilancio partecipativo ad Albenga, dopo gli incontri pubblici di presentazione del progetto e i sei progetti scelti dai cittadini che possono essere votati in vari punti di raccolta posizionati presso il comune, la biblioteca civica ed alcuni bar sia in città che nelle frazioni.

Spiega l’assessore al bilancio Paola Allaria: “Il gazebo di sabato rappresenta un’occasione in più per consentire al maggior numero di persone di conoscere l’iniziativa e di votare il progetto che sarà realizzato dall’amministrazione comunale”.

Foto 2 di 2



“Un momento di partecipazione importante che dà voce ai cittadini che in questo percorso partecipativo con il proprio voto possono esprimere la propria preferenza sull’opera che sarà eseguita nel 2019. Tra le sei proposte infatti quella che otterrà maggiori consensi sarà realizzata”, conclude l’assessore Paola Allaria.

Ecco l’elenco completo delle opere che saranno sottoposte al giudizio della “giuria popolare”: restauro della cappelletta in via al Cimitero, Leca d’Albenga; realizzazione di una casetta dell’acqua e del latte a Bastia d’Albenga; aggiornamento software biblioteca civica Albenga; posizionamento di cestini per la raccolta differenziata; ripristino del percorso “Ci vado ad occhi chiusi”; installazione di nuove panchine e fontanelle sul territorio cittadino.