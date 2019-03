Albenga, Porro (Lega): “Vannucci chiedeva di candidarsi in Lega e un posto in giunta, gli abbiamo detto no”

Albenga. “Dopo aver partecipato agli incontri per Distilo, Mauro Vannucci, ex civico poi passato a Forza Italia e poi sostenitore di Cangiano, si è incontrato con noi e con il nostro candidato sindaco Gerolamo Calleri. Era disponibile a candidarsi a destra, ma pretendeva di entrare in lista Lega e chiedeva l’assicurazione di un posto in giunta”.

Lo dichiara Cristina Porro, consigliere comunale ad Albenga, segretario Lega Albenga e Valli Ingaune, che attacca l’avvocato albenganese che andrà a sostenere Riccardo Tomatis alle prossime elezioni comunali.

“Gerolamo Calleri è stato chiaro fin dal primo giorno: non si parla di poltrone, non si promettono incarichi, si lavora tutti, insieme, per cambiare Albenga e nell’interesse degli ingauni”.

“Così ha deciso di passare con la sinistra e il Pd, che evidentemente, a nostra differenza, gli avrà promesso futuri incarichi o assessorati, o forse i fuochi d’artificio il 10 agosto nel programma elettorale. In bocca al lupo a lui e ai suoi compagni per la sua nuova avventura a sinistra: a noi non interessa promettere poltrone ai politici, ma promettere fatti concreti agli albenganesi” conclude Porro.